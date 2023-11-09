Порнозвезда рассказала о причинах любви к маленьким пенисам

Порнозвезда назвала причины привлекательности маленьких пенисов. Об этом она рассказала в эфире подкаста Pillow Talk.

Известная порноактриса и певица Кейли Свенсон, которая взяла себе псевдоним Викинг Барби, рассказывала ведущим о своих предпочтениях сексе и о том, как она оценивает фото пенисов, которые ей присылают поклонники. Когда ведущий Райан Поунэлл спросил ее о том, какие пенисы она предпочитает, звезда дала неожиданный ответ. Свенсон сказала, что большие члены «прекрасны», но «кое-что есть и в крошечных пенисах».

«Большие члены — это сексуально, но маленькие — совсем крошечные — по-своему хороши. Потому что в них есть что-то жалкое и трогательное... Дело не в том, что сам парень жалок. Дело в его стеснении и волнении, когда он говорит что-то вроде: "Боже мой, я делаю это, но не заслуживаю тебя". Не знаю, наверное, меня заводит стыд…» — призналась порнозвезда.

Свенсон также поделилась сексуальной фантазией, в которой она похищает партнера с его согласия и запирает его в подвале. «Я просто хочу запереть кого-то в подвале или в комнате и кормить его собачьей едой или вроде того… как домашнее животное», — рассказала девушка.

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