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09:49, 9 ноября 2023Силовые структуры

Российского следователя обвинили в краже из полиции почти 300 шкур рыси

В Оренбуржье следователя МВД обвинили в пропаже меха рыси на 10 млн рублей

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Оренбургской области следователь МВД стал фигурантом уголовного дела из-за пропажи вещественных доказательств, хранившихся в отделе полиции. Речь идет о почти 300 шкурах рыжей рыси общей стоимостью 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

Силовику, отвечавшему за сохранность изъятого меха, предъявили обвинение в халатности.

Шкуры были обнаружены полицейскими в грузовике, следовавшем из России в Казахстан. Контрабанду конфисковали и отправили в отдел полиции. Однако через некоторое время мех пропал. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже и халатности. Ответственность за произошедшее была возложена на следователя.

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      Любовь Ширижик
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