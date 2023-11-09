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12:30, 9 ноября 2023Россия

Петербурженка попала в реанимацию с ножом в животе и обвинила во всем кота

Жительница Санкт-Петербурга споткнулась об кота и упала животом на нож

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге жительница Невского района попала в реанимацию с ножевым ранением живота и обвинила в произошедшем своего кота. Об этом пишет «Фонтанка».

Как стало известно, 8 ноября около 16:00 женщина вернулась с ночной смены и выпила три бутылки пива на голодный желудок. Затем она взяла нож, чтобы приготовить себе еду, но споткнулась о кота и упала прямо на лезвие. В результате россиянку доставили в Александровскую больницу с проникающим ранением живота.

Также сообщается, что незадолго до ранения у пострадавшей произошла ссора с любовником. При этом женщина настаивает, что в произошедшем виновата сама и путавшийся под ногами кот. Заявление в полицию петербурженка писать отказалась.

Ранее в Ленинградской области первоклассница получила ножевое ранение после того, как сходила с матерью в лес. По словам женщины, вернувшись домой, ее дочь упала на пакет с грибами, в котором оказался нож. В результате девочку госпитализировали и поместили в операционную. На тот момент состояние ребенка оценивалось как средней степени тяжести.

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      Константин Лысяков
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