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13:59, 9 ноября 2023Россия

Племянника одного из главных политиков 1990-х ранило в ходе обстрела под Курском

Mash: племянник орловского экс-губернатора был ранен при обстреле под Курском

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Племянник бывшего губернатора Орловской области Егора Строева получил ранение во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Курской области. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

Предварительно, 42-летний Владимир Строев был ранен в селе Анатольевка под Курском — Украина обстреливала этот населенный пункт из артиллерии.

Егор Строев был одним из главных политиков 1990-х. Он родился в 1937 году в Орловской области и окончил Мичуринский плодоовощной институт по специальности ученый-агроном. Карьера Строева развивалась по партийной линии. В 1970-е годы он был председателем Покровского райисполкома, затем первым секретарем Покровского райкомом КПСС. После этого он перешел на работу в Орловский обком партии. В 1989-1991 годах Строев занимал кресло члена секретаря ЦК КПСС, который курировал аграрный сектор, в 1990 году политика избрали членом политбюро ЦК КПСС.

В апреле 1993 года Строев возглавил Орловскую область на первых прямых выборах в регионе и занимал эту должность в течение 16 лет до 2009 года. Одновременно с этим с 1996 по 2001 год Строев был спикером Совфеда — его полномочия на этом посту прекратили в связи с реформой верхней палаты парламента, когда губернаторов и глав законодательной власти заменили представители регионов, работающие в Совфеде на постоянной основе. После ухода с поста губернатора Строев стал сенатором от Орловской области и работал в Совфеде вплоть до 2014 года.

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      Анастасия Шейкина
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