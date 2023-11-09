Названы главные проблемы цифрового рубля

Эксперты Минфина назвали пять главных проблем внедрения цифрового рубля

Нынешнее законодательство по теме цифрового рубля оставляет нерешенными ряд важных вопросов, которые могут привести к проблемам в процессе внедрения новой формы валюты. Об этом говорится статье «Правовые основы цифровых валют центральных банков и цифрового рубля», опубликованной в журнале НИФИ Минфина, пишут «Ведомости».

Автор статьи, заведующая Центром правовых исследований цифровых технологий ГАУГН, профессор РАН Лариса Санникова, отметила, что созданная в стране правовая база создает только видимость тщательной проработанности вопросов относительно новой формы денег. Она назвала пять важнейших недочетов, без урегулирования которых запускать цифровой рубль в обращение не представляется возможным.

Первой проблемой стало отсутствие ответственности Центробанка как оператора платформы цифрового рубля перед ее участниками, то есть банками и пользователями. Регулятор имеет почти ничем не ограниченные полномочия, но почти никому ничем не обязан. Из-за этого существует возможность нарушения прав граждан.

Далее, не прописан орган, осуществляющий эмиссию. Организацию и функционирование платформы обеспечивает Центробанк, монополия на выпуск наличных денег также у него, но кто занимается выпуском цифрового рубля, неизвестно.

Санникова отмечает, что анонимность использования цифровых рублей не выглядит достаточно защищенной. С одной стороны, на ЦБ и банки распространили действующие нормы о банковской тайне, но если вспомнить количество утечек персональных данных, то их эффективность выглядит как минимум спорной. В случае цифровых рублей, которые обеспечивают полную прозрачность трансакций, проблема защищенности данных выглядит значительно более серьезной.

Последние два пробела связаны с тем, что нет четкого описания обмена рублей на другие формы валюты, пока выходит, что обналичить их можно только через безнал, а также отсутствия четкого юридического разграничения между цифровым рублем и безналичными деньгами.

В нынешнем виде все выглядит так, что цифровой рубль, с одной стороны, представлен еще одной формой безналичных денег, но с другой говорится, что это некая третья форма рубля. Такой подход выглядит непоследовательными не дает ответа на вопрос о применении норм гражданского законодательства к отношениям, связанным с его оборотом.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что у большинства россиян нет понимания цели внедрения цифрового рубля, при этом почти треть респондентов впервые узнали о нем в процессе опроса.