Россиянин отказался идти в суд и спрятался от приставов в холодильнике

Житель Калининграда спрятался от приставов в холодильнике, чтобы не идти в суд

В Калининграде местный житель спрятался от приставов в холодильнике, чтобы не идти с ними в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Мужчина обвинялся в краже и должен был предстать перед судом, однако от явки уклонялся. Тогда по его месту жительства прибыли приставы. Дверь им открыла мать подсудимого, которая сообщила, что сына дома нет, и пустила сотрудников службы осмотреть квартиру.

На кухне приставы заметили, что холодильник не работает, а рядом с ним лежат внутренние полки. Открыв дверцу, приставы увидели подсудимого. Он попытался оказать сопротивление, однако его действия были пресечены. Мужчину доставили в суд.

Также в отношении него составили протокол по статье 17.8 («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов») КоАП РФ.