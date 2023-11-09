Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:19, 9 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин отказался идти в суд и спрятался от приставов в холодильнике

Житель Калининграда спрятался от приставов в холодильнике, чтобы не идти в суд

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

В Калининграде местный житель спрятался от приставов в холодильнике, чтобы не идти с ними в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Мужчина обвинялся в краже и должен был предстать перед судом, однако от явки уклонялся. Тогда по его месту жительства прибыли приставы. Дверь им открыла мать подсудимого, которая сообщила, что сына дома нет, и пустила сотрудников службы осмотреть квартиру.

На кухне приставы заметили, что холодильник не работает, а рядом с ним лежат внутренние полки. Открыв дверцу, приставы увидели подсудимого. Он попытался оказать сопротивление, однако его действия были пресечены. Мужчину доставили в суд.

Также в отношении него составили протокол по статье 17.8 («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов») КоАП РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Украина опередила Турцию на пути в Евросоюз. Почему европейские чиновники признали Киев более достойным?

      По всей России появились десятки огромных режимных объектов

      Бодибилдер в Москве избил возлюбленную и начал угрожать убийством из-за полиции

      Голый мужчина с ножами напугал горожан и продавцов магазина

      Доктор Мясников раскрыл изнанку съемок передачи на «России 1»

      Персональный тренер Виктории Бекхэм раскрыл секрет ее тренировок

      В Литве определили дату президентских выборов

      Раскрыты выдающие плохой вкус детали во внешнем виде

      Готовившего поджог военкомата россиянина осудили на четыре года

      Минобороны Украины потеряло десятки миллионов долларов на трех контрактах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости