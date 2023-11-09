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10:53, 9 ноября 2023Силовые структуры

Российский военный получил срок за отказ ехать на СВО

На Сахалине суд дал почти три года колонии военному за отказ от участия в СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил почти к трем годам лишения свободы военнослужащего, отказавшегося от участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Подсудимый был признан виновным по статье 332 УК РФ («Неисполнение приказа»). Он будет отбывать срок в два года и девять месяцев в колонии-поселения.

Суд установил, что военный умышленно отказался выполнить приказ об отправке в служебную командировку для участия в боевых действиях в зону СВО. При этом он сослался на состояние здоровья и семейные обстоятельства.

Суд признал отягчающим обстоятельство совершения преступления в период мобилизации. Приговор может быть обжалован.

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      Любовь Ширижик
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