Российский военный получил срок за отказ ехать на СВО

На Сахалине суд дал почти три года колонии военному за отказ от участия в СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил почти к трем годам лишения свободы военнослужащего, отказавшегося от участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Подсудимый был признан виновным по статье 332 УК РФ («Неисполнение приказа»). Он будет отбывать срок в два года и девять месяцев в колонии-поселения.

Суд установил, что военный умышленно отказался выполнить приказ об отправке в служебную командировку для участия в боевых действиях в зону СВО. При этом он сослался на состояние здоровья и семейные обстоятельства.

Суд признал отягчающим обстоятельство совершения преступления в период мобилизации. Приговор может быть обжалован.