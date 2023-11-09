Суд вынес приговор собиравшим данные о Дарье Дугиной россиянам

Суд вынес приговор соучастникам покушения на Дарью Дугину

Нагатинский суд Москвы вынес приговор соучастникам покушения на Дарью Дугину — бывшему полицейскому Ивану Рыбину и ранее судимому уголовнику Даниилу Чоудхури. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал россиян виновными в незаконном сборе и распространение сведений о частной жизни, они предоставили заинтересованным лицам информацию об автомобиле и месте жительства журналистки. Бывшему сотруднику МВД дали четыре года, уголовник получил один год колонии. Также Ивана Рыбина лишили специального звания майора полиции.

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури опубликовал объявление о сборе данных конфиденциального характера о Дугиной. На это предложение отозвался Рыбин, работавший инспектором ГИБДД. Он воспользовался доступом к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции и продал полученные оттуда сведения о личной жизни Дугиной за 3350 рублей.