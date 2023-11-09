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16:26, 9 ноября 2023Среда обитания

В Совфеде предложили давать квартиру и списывать ипотеку некоторым россиянам

Матвиенко: власти должны предоставлять квартиру при рождении третьего ребенка
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Власти должны предоставлять квартиру или списывать ипотеку при рождении третьего ребенка. Ввести меры поддержки для некоторых российских семей предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Матвиенко отметила, что в прошлом после рождения третьего ребенка семья становилась на очередь и в течение года получала жилье от государства. «Квартиру семьям с детьми должно давать государство, нужно строить и давать квартиру. Те, кто там более состоятелен, конечно, это и льготная ипотека, списание ипотеки. А в принципе, в первую очередь государство должно улучшать условия семьям с детьми», — сказала председатель.

Спикер добавила, что обеспечение жильем семей с детьми — один из инструментов стимулирования рождаемости. По ее словам, гарантия квартиры при рождении ребенка может стать определяющих фактором.

Ранее Депутат Госдумы предложила закрывать часть ипотечного кредита россиянам при рождении второго и последующих детей.

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      Александра Качан
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