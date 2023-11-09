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21:21, 9 ноября 2023Мир

В США предложили обязать разведку делиться несекретными данными

В Конгрессе предложили проект, обязующий разведку делиться несекретными данными

Фото: Julia Nikhinson / CNP / Global Look Press

Американские конгрессмены от двух партий представили законопроект, который бы обязал разведку делиться рядом несекретных данных. Об этом сообщает издание Axios.

Во многом эти данные будут касаться Китая, который в США считают серьезным конкурентом. В частности, законодатели хотят, чтобы разведка предоставляла ряду министерств и ведомств, а также самому Конгрессу спутниковые снимки китайской территории и различную коммерческую информацию.

В Конгрессе говорят, что получение дополнительной информации будет помогать в принятии важных решений, что сделает жизнь американцев еще более безопасной.

Предполагается, что законопроект будет включен в бюджетный запрос разведки на 2024 год.

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