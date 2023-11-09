Заявившую об эмиграции в Израиль Савельеву заметили в Москве

Стало известно о приездах заявившей о проживании в Израиле Савельевой в Москву

Российская певица Саша Савельева, которая заявила о том, что эмигрировала в Израиль вместе с супругом 14 лет назад, приезжает жить в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, в столице России исполнительница владеет трехкомнатной квартирой в районе Строгино, на улице Твардовского. Пять лет назад она переписала недвижимость, стоимость которой оценивается в 50 миллионов рублей, на своего мужа, актера Кирилла Сафонова.

По словам соседей, раньше бывшая участница группы «Фабрика» часто появлялась по этому адресу. Консьерж дома добавил, что в последний раз Савельева приезжала туда месяц назад.

Помимо этого, певица прописана в 60-метровой квартире своей матери, расположенной в том же районе на улице Таллинской. Отмечается, что именно на этот адрес исполнительнице приходят штрафы за нарушения ПДД, которые она совершает, когда находится в Москве и передвигается на автомобиле.

Ранее российского актера театра и кино Кирилла Сафонова, супруга Саши Савельевой, потребовали признать иностранным агентом и проверить на финансирование Вооруженных сил Украины.