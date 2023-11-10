15-летнего рэпера Baby Melo облили зеленкой и залили баллончиком в Москве

15-летнего рэпера Baby Melo облили зеленкой и залили баллончиком в центре Москвы

На 15-летнего рэпера Baby Melo (настоящее имя — Гога Меладзе) напали в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, артист отдыхал в одном из заведений в районе Кузнецкого Моста, после чего спустился в метро. Именно там на него напали неизвестные — они облили хип-хоп-исполнителя зеленкой, а также залили перцовым баллончиком, после чего скрылись.

Baby Melo вызвал полицию на место происшествия, чтобы написать на нападавших заявление.

Ранее стало известно, что известного якутского актера Эрхана Нохоева избили в Москве.

На артиста напал таксист из-за того, что тот не смог оплатить проезд: в конце поездки актер обнаружил, что его телефон заблокирован, а наличных денег он с собой не взял, о чем и сообщил таксисту. Водитель нанес 31-летнему актеру несколько ударов в лицо и живот, забрал его IPhone 14 Pro Max и вытолкнул из автомобиля. После избиения якутский артист обратился в полицию.