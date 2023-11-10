Байдена предупредили о растущей ярости против США в арабском мире

CNN: поддержка Израиля испортит отношения США с поколением арабских стран

Администрация президента США Джо Байдена получила предупреждение от американских дипломатов, что поддержка Израиля приведет к ухудшению отношений Вашингтона с арабскими странами «на целое поколение», пишет CNN.

В распоряжение телеканала попало сообщение посольства США в Омане, в котором указано, что американский курс по текущей ситуации на Ближнем Востоке приводит к тому, что Вашингтон «теряет поддержку целого поколения арабов».

«Мы сильно проигрываем в информационном поле», — предупредили дипломаты о растущей ярости против США, подчеркнув, что в арабском мире поддержка Вашингтоном Израиля может расцениваться как военные преступления.

Кроме того, американское посольство в Каире направило в Вашингтон комментарий государственной египетской газеты о том, что «жестокость и пренебрежение Байдена к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США».

Ранее издание The New York Times отмечало, что затяжная операция в Газе грозит Израилю и США изоляцией, поскольку страны всего мира призывают к прекращению огня.