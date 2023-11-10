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17:40, 10 ноября 2023Моя страна

В российском регионе решили «трудоустроить» деятельных бобров

В Новосибирской области решили «трудоустроить» деятельных бобров

Фото: Unsplash

В Искитимском районе Новосибирской области слишком деятельных бобров, ставших угрозой для инфраструктуры, решили «трудоустроить». Об этом сообщает VN.RU со ссылкой на региональное Министерство природных ресурсов и экологии.

Причиной, послужившей поводом к переменам, стал поваленный столб электроснабжения в деревне Старососедово. В Минприроды пришли к выводу, что животные находятся в естественной среде обитания, поэтому логично добавить им своей работы, чтобы они не портили инфраструктуру.

«Полагаем, логичным решением проблемы, возникшей в Искитимском районе, было бы формирование фактора беспокойства — разрушение ранее построенных плотин и создание условий, не позволяющих грызунам строить новые. Мы видим в этом задачу обслуживающих организаций и считаем, что необходимые для этого ресурсы имеются», — сказал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Он отметил, что вероятность вывоза бобров техникой, закупленной для обеспечения деятельности охотоведов, отсутствует.

Ранее сообщалось, что в городе Зеленоградск Калининградской области модернизируют домики для кошек под названием «Котофейня». Домики планируется отвезти на ремонт и реставрацию. В кошачьих особняках также укрепят крыши, сделают слив и уменьшат лазы, чтобы минимизировать попадание воды внутрь.

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      Сергей Истомин
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