Бывшему вице-президенту Европарламента выстрелили в лицо

Бывшему вице-президенту Европарламента Видаль-Квадрасу выстрелили в лицо

Бывшему вице-президенту Европейского парламента Алехо Видаль-Квадрасу выстрелили в лицо. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в центральном районе Мадрида Саламанка. Двое преступников подъехали к 78-летнему политику на мотоцикле, произвели выстрел и скрылись.

Пуля прошла сквозь челюсть жертвы. Сейчас Видаль-Квадрас находится в больнице в неопасном для жизни состоянии.

Нападавшие скрылись. Мотив преступления пока не установлен.

Видаль-Квадрас занимал пост вице-президента Европейского парламента в период с 2009 по 2014 годы. Также он возглавлял правоцентристскую Народную партию Каталонии и являлся основателем крайне правой партии Испании Vox.

