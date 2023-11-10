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02:30, 10 ноября 2023Мир

Бывшему вице-президенту Европарламента выстрелили в лицо

Бывшему вице-президенту Европарламента Видаль-Квадрасу выстрелили в лицо

Фото: Nacho Doce / Reuters

Бывшему вице-президенту Европейского парламента Алехо Видаль-Квадрасу выстрелили в лицо. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в центральном районе Мадрида Саламанка. Двое преступников подъехали к 78-летнему политику на мотоцикле, произвели выстрел и скрылись.

Пуля прошла сквозь челюсть жертвы. Сейчас Видаль-Квадрас находится в больнице в неопасном для жизни состоянии.

Нападавшие скрылись. Мотив преступления пока не установлен.

Видаль-Квадрас занимал пост вице-президента Европейского парламента в период с 2009 по 2014 годы. Также он возглавлял правоцентристскую Народную партию Каталонии и являлся основателем крайне правой партии Испании Vox.

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