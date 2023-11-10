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14:50, 10 ноября 2023Из жизни

Гигантского 90-килограммового питона поймали в болотах США

CBS News: в США охотники поймали 90-килограммового темного тигрового питона

Фото: David Clode / Unsplash

В США охотники поймали в болотах гигантского темного тигрового питона. Об этом сообщает CBS News.

Специалист по охране дикой природы Майк Элфенбайн охотился вместе с сыном Коулом в заповеднике Big Cypress в штате Флорида, когда столкнулся с самым большим питоном в своей жизни. Одновременно с ними змею, ползущую по дороге, заметили три охотника, находившиеся неподалеку. «Мы не были знакомы. Но мы впятером знали, что должны поймать эту змею», — рассказывает Майк.

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Мужчины схватили огромного питона и попытались его обездвижить. Он начал вырываться и приподниматься над землей, пытаясь обвить тела охотников. Мужчины боролись со змеей более 45 минут, пока к ним на помощь не прибыла профессиональная охотница на питонов Эми Сиви. Специалистка подвергла змею эвтаназии и отвезла домой, чтобы провести замеры. Вес рептилии составил 90 килограммов, а длина — 5,2 метра. Питон стал второй по тяжести змеей, пойманной во Флориде. «Это была не просто змея, это было чудовище», — утверждает Майк. В желудке питона наши копыта белохвостого оленя.

Заповедник, в котором была поймана змея, находится в тропическом природном территориальном комплексе Эверглейдс. Темные тигровые питоны, расплодившиеся в здесь, стали причиной сокращения численности местных млекопитающих на 90 процентов, в связи с чем были признаны инвазивным видом. Биологи, волонтеры и специалисты по охране дикой природы работают над сокращением популяции питонов в регионе.

Ранее сообщалось, что в США огромный питон прожил под домом почти пять месяцев, питаясь крысами и соседскими кошками. Как считают эксперты, прежде змея была чьим-то питомцем.

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      Алиса Удовик
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