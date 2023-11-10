Ефремова обвинили в обмане с наследственной квартирой

Пятый канал: знакомые обвинили Ефремова в обмане с наследственной квартирой

Знакомые обвинили актера Михаила Ефремова в обмане с московской квартирой, доставшейся ему в наследство от дяди, концертмейстра Александра Покровского. Об этом сообщает Пятый канал.

Алексей и Наталья Громовы ухаживали за Покровским и его женой Ниной почти 20 лет. Супруга концертмейстра завещала им половину квартиры на Олимпийском проспекте. Покровский также хотел передать свою долю паре, однако не сделал этого из-за вмешательства жены Ефремова Софьи, которая убедила его завещать квартиру актеру.

Ефремов пообещал, что после вступления наследства в силу перепишет на Громовых оставшуюся часть жилья, если они продолжат помогать Покровскому, но не сдержал слово. «Свои договоренности нарушили и нас обманули. Теперь сидим, ждем. То ли черные риэлторы придут, то ли профессиональные соседи», — рассказал Алексей.

Ранее Громовы обнародовали тайное завещание дяди Ефремова, в котором он просит передать вторую половину квартиры Наталье и Алексею, однако документ не имеет юридической силы, так как не был заверен у нотариуса. Громовы считают, что в этом виновата Софья: на последней встрече у нотариуса она забрала паспорт Покровского.

Пара написала письмо Ефремову с просьбой разобраться в ситуации, но актер оставил его без ответа. Супруга артиста также не хочет обсуждать вопрос. Громовы обратились в суд, однако юристы считают, что у них нет шансов выиграть дело.

Ранее стало известно, что Покровский распорядился лишить Ефремова квартиры на Тверской улице. Он попросил передать жилье правительству Москвы или Министерству культуры.