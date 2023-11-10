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17:56, 10 ноября 2023Бывший СССР

Ереван оценил уровень согласования мира с Баку

Пашинян: мирное соглашение между Баку и Ереваном согласовали на 70 процентов

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Мирный договор между Баку и Ереваном можно считать согласованным на 70 процентов, если азербайджанская сторона подтвердит приверженность ранее достигнутым договоренностям. Так оценил уровень согласования мира с Азербайджаном премьер-министр Армении Никол Пашинян, цитирует ТАСС.

«Сейчас многие пытаются оценить, каковы шансы подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Не будет преувеличением сказать, что если Азербайджан подтвердит то, что уже было согласовано, то 70 процентов работы уже сделано», — сказал он на Парижском форуме мира.

Армянский премьер подчеркнул, что прежде всего это относится к подтверждению территориальной целостности республики.

Ранее Пашинян назвал возможные сроки заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку. По его мнению, соответствующий договор может быть подписан в течение ближайших нескольких месяцев.

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      Кристина Есикова
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