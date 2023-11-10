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08:36, 10 ноября 2023Мир

Протестующие в США назвали палестино-израильский конфликт геноцидом Джо

Politico: митингующие в США назвали палестино-израильский конфликт геноцидом Джо

Фото: Leah Millis / Reuters

Тысячи пропалестинских протестующих в Чикаго пришли на предвыборное мероприятие президента США Джо Байдена, чтобы потребовать прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает Politico.

Митингующие пришли на встречу американского президента с донорами в рамках его кампании по переизбранию. Они назвали обострение на Ближнем Востоке между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС геноцидом Джо. Часть собравшихся скандировали лозунг: «Джо Байден, мы будем помнить, никаких голосов за тебя в следующем ноябре».

Протесты начались после того, как Израиль согласился вводить ежедневные гуманитарные «паузы» в боевых действиях на севере сектора Газа. Однако, как отмечает газета, для митингующих, требовавших полного прекращения боевых действий, этого оказалось недостаточно.

Ранее выступление американского президента Джо Байдена прервала активистка, которая потребовала прекращения огня в секторе Газа. Инцидент произошел во время мероприятия автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. Как только глава государства начал произносить речь, из зала раздался призыв к перемирию, после чего поднялся шум. Что затем случилось с активисткой — непонятно, но Байден попросил отпустить ее.

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      Виктория Кондратьева
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