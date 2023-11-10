Россия направила самолет гуманитарной помощи для жителей Газы

МЧС России передаст 25 тонн гуманитарной помощи населению Газы

МЧС России отправит еще 25 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Жителям анклавы передадут продовольствие, средства личной гигиены, одежду, пледы и портативные печи. Как рассказали в МЧС, их самолет Ил-76 уже вылетел из аэропорта Казани в Египет, после прибытия в страну гумпомощь перенаправят в Газу. «Российская помощь организована по указанию Президента Российской Федерации Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова», — говорится в сообщении.

5 ноября Россия направила два самолета с 60 тоннами гуманитарной помощи для мирных жителей сектора Газа. В частности, нуждающимся передали продукты питания, матрасы и подушки.