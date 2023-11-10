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05:37, 10 ноября 2023Мир

Россия направила самолет гуманитарной помощи для жителей Газы

МЧС России передаст 25 тонн гуманитарной помощи населению Газы

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

МЧС России отправит еще 25 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Жителям анклавы передадут продовольствие, средства личной гигиены, одежду, пледы и портативные печи. Как рассказали в МЧС, их самолет Ил-76 уже вылетел из аэропорта Казани в Египет, после прибытия в страну гумпомощь перенаправят в Газу. «Российская помощь организована по указанию Президента Российской Федерации Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова», — говорится в сообщении.

5 ноября Россия направила два самолета с 60 тоннами гуманитарной помощи для мирных жителей сектора Газа. В частности, нуждающимся передали продукты питания, матрасы и подушки.

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      Марина Совина
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