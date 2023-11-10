Российскую учительницу заподозрили в съемке порно с детьми

В Ленобласти задержали учительницу по подозрению в съемке порно с детьми

В Ленинградской области 36-летнюю учительницу географии заподозрили в съемке порно с детьми. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, женщина работала в средней школе в поселке. К ней домой с обысками пришли правоохранители. Они нашли у женщины интимные видео с участием несовершеннолетних. Пока силовикам удалось установить один факт насилия, совершенный в 2018-м. Потерпевшим оказался сын фигурантки. Ему было всего четыре года.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Россиянка задержана. Расследование дела продолжается.