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10:05, 10 ноября 2023Силовые структуры

Российскую учительницу заподозрили в съемке порно с детьми

В Ленобласти задержали учительницу по подозрению в съемке порно с детьми

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Ленинградской области 36-летнюю учительницу географии заподозрили в съемке порно с детьми. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, женщина работала в средней школе в поселке. К ней домой с обысками пришли правоохранители. Они нашли у женщины интимные видео с участием несовершеннолетних. Пока силовикам удалось установить один факт насилия, совершенный в 2018-м. Потерпевшим оказался сын фигурантки. Ему было всего четыре года.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Россиянка задержана. Расследование дела продолжается.

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      Екатерина Кашурникова
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