Стороннику украинских националистов из российской колонии добавили срок

Во владимирской колонии стороннику украинских националистов добавили 4,5 года

Во Владимирской области суд дал 4,5 года колонии строгого режима заключенному уроженцу Украины за реабилитацию нацизма и пропаганду террористической деятельности в отношении жителей Крыма и Донбасса. Об этом сообщают РИА Новости.

Мужчина отбывал пятилетнее наказание и в феврале 2022 года в присутствии сокамерников одобрил действия Адольфа Гитлера и его сторонников в период Второй мировой войны. Также он регулярно негативно высказывался о жителях Крыма и Донбасса, которые не поддерживают политику киевского режима. По данным силовиков, высказывания заключенного формировали мнение о необходимости массового физического уничтожения жителей новых территорий.

Установлено, что мужчина был сторонником «Организации украинских националистов» (экстремистская организация, деятельность на территории РФ запрещена). Ему также назначили штраф в размере 110 тысяч рублей и запретили два года размещать материалы в интернете.