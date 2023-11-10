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20:28, 10 ноября 2023Силовые структуры

Стороннику украинских националистов из российской колонии добавили срок

Во владимирской колонии стороннику украинских националистов добавили 4,5 года

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Во Владимирской области суд дал 4,5 года колонии строгого режима заключенному уроженцу Украины за реабилитацию нацизма и пропаганду террористической деятельности в отношении жителей Крыма и Донбасса. Об этом сообщают РИА Новости.

Мужчина отбывал пятилетнее наказание и в феврале 2022 года в присутствии сокамерников одобрил действия Адольфа Гитлера и его сторонников в период Второй мировой войны. Также он регулярно негативно высказывался о жителях Крыма и Донбасса, которые не поддерживают политику киевского режима. По данным силовиков, высказывания заключенного формировали мнение о необходимости массового физического уничтожения жителей новых территорий.

Установлено, что мужчина был сторонником «Организации украинских националистов» (экстремистская организация, деятельность на территории РФ запрещена). Ему также назначили штраф в размере 110 тысяч рублей и запретили два года размещать материалы в интернете.

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      Илона Палей
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