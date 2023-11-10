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19:06, 10 ноября 2023Культура

В Александринском театре состоится премьера цифровой версии оперы Чайковского

В Александринском театре покажут цифровую версию оперы «Евгений Онегин»

Фото: предоставлено организаторами

В Александринском театре состоится премьера инновационной цифровой версии оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Произведение покажут 11 и 12 ноября 2023 года в рамках фестиваля «Чайковский. Перезагрузка». Режиссером-постановщиком выступил художественный руководитель многодневного события — Ханс-Йоахим Фрай.

Партию Евгения Онегина исполнит солист Мариинского театра Владимир Мороз, солистка Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Елена Безгодкова исполнит роль Татьяны. В постановке также участвуют такие артисты, как Симеон Асеев, Дарья Рябоконь, Евгений Никитин, Тамара Кливаденко и другие. Художественный руководитель и дирижер — Александра Макарова.

Приобрести билет, а также узнать подробности о мероприятии можно узнать по ссылке.

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      Сергей Равин
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