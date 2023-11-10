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10:51, 10 ноября 2023Мир

В Иране заявили о неизбежном расширении масштабов войны на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Абдоллахиан: действия Израиля ведут к войне на Ближнем Востоке

Фото: Amir Cohen / Reuters

Действия Израиля в секторе Газа ведут к неизбежному расширению масштабов войны на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Его слова приводит РИА Новости.

«В связи с усилением интенсивности войны против гражданского населения Газы расширение масштабов войны теперь стало неизбежным», — сказал он в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Ранее Абдоллахиан предупреждал, что «беспощадного пламени» конфликта не избежит никто, если геноцид в секторе Газа продолжится. «Я откровенно говорю американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем распространения войны в регионе», — подчеркнул министр.

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      Глеб Бажуткин
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