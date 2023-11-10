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17:49, 10 ноября 2023Культура

В Санкт-Петербурге пройдет закрытие фестиваля «Чайковский. Перезагрузка»

В Петербургской филармонии пройдет закрытие фестиваля «Чайковский. Перезагрузка»

Фото: Пресс-служба фестиваля «Чайковский. Перезагрузка»

10 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича пройдет закрытие VII международного фестиваля «Чайковский. Перезагрузка». Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

В программе концерта — сочинения Петра Чайковского, Роберта Шумана и Эдварда Грига. Слушатели смогут услышать в один вечер две музыкальные интерпретации знаменитой поэмы Байрона «Манфред» — Шумана и Чайковского. Фортепианный концерт Грига прозвучит в интерпретации пианиста Николая Кузнецова, обладателя Гран-при конкурса Monte Carlo Piano Masters.

VII фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» проходит с 16 октября по 12 ноября 2023 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области и посвящен 320-летию со дня основания города Санкт-Петербурга и 130-летию со дня памяти Чайковского.

Приобрести билет, а также узнать подробности о мероприятии можно узнать по ссылке.

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      Сергей Равин
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