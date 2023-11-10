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10:57, 10 ноября 2023Бывший СССР

Во Львове сотрудники военкомата силой затолкали мужчину в микроавтобус

Во Львове работники военкомата силой затолкали мужчину в свой микроавтобус

Во Львове на улице Богдана Хмельницкого сотрудники военкомата силой затолкали молодого мужчину в свой микроавтобус, несмотря на попытки знакомых отбить его. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как работники военкомата, остановившиеся на дороге возле пешеходного перехода, силой заталкивают молодого человека в автомобиль, в то время как знакомые пытаются оттащить его обратно. Увидев, что прохожая девушка снимает происходящее на камеру, один из сотрудников подошел к ней и попытался помешать видеосъемке.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин анонсировал усиление мобилизации на Украине. По его словам, это связано с необходимостью компенсировать потери Вооруженных сил республики на фронте.

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      Алевтина Запольская
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