Во Львове сотрудники военкомата силой затолкали мужчину в микроавтобус

Во Львове работники военкомата силой затолкали мужчину в свой микроавтобус

Во Львове на улице Богдана Хмельницкого сотрудники военкомата силой затолкали молодого мужчину в свой микроавтобус, несмотря на попытки знакомых отбить его. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как работники военкомата, остановившиеся на дороге возле пешеходного перехода, силой заталкивают молодого человека в автомобиль, в то время как знакомые пытаются оттащить его обратно. Увидев, что прохожая девушка снимает происходящее на камеру, один из сотрудников подошел к ней и попытался помешать видеосъемке.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин анонсировал усиление мобилизации на Украине. По его словам, это связано с необходимостью компенсировать потери Вооруженных сил республики на фронте.