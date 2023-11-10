Востребованность муки из сверчков в России оценили

Онищенко назвал невостребованной муку из сверчков в России

Такой экзотический продукт, как мука из сверчков, вряд ли быстро станет востребованным в России по причине того, что для утверждения соответствующих технологий и культуры питания требуется значительное время, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

Согласно его оценке, сейчас этим пользуются, но «не на нашей кухне», а для утверждения ингредиента на отечественной кухне понадобилось бы «целое поколение». Онищенко напомнил, что Россия не только обеспечивает себя основными ингредиентами, в том числе белком, но и активно их экспортирует.

О том, что в России планируют наладить производство еды с мукой из сверчков, стало известно журналистам в конце октября. Отмечается, что первые линии производства уже тестируются в Московской области и Ставропольском крае. По мнению изготовителей такой продукции, содержание белка в муке из насекомых в разы превосходит обычную.

Сверчковую муку планируют добавлять в такие продукты, как конфеты, печенье и макароны. При этом диетологи отмечают, что поначалу у россиян могут возникать аллергические реакции из-за того, что для их организма этот ингредиент непривычен.