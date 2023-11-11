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04:43, 11 ноября 2023Мир

Американский миллиардер рассказал ФБР о предложениях встретиться с Путиным

Американский миллиардер Тиль рассказал ФБР о предложениях встретиться с Путиным
Питер Тиль

Питер Тиль. Фото: Yuri Gripas / Reuters

Американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль в разговоре с ФБР рассказал о поступавших ему предложениях встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишут Business Insider (BI) со ссылкой на источники и журнал The Atlantic.

По данным BI, в июне 2018 года в пригороlе австрийской Вены проходила вечеринка в честь 40-летия немецкого предпринимателя Кристиана Ангермайера, с которым Тиль имел дружеские и бизнес-отношения. На мероприятии присутствовал атташе российского посольства в Берлине Даниил Бисслингер. Именинник познакомил Тиля и Бисслингера, который предложил инвестора из США Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и пообещал, что в случае визита сможет организовать Тилю личную встречу с Путиным. Однако Тиль отказался.

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В январе 2022-го Тилю снова поступило аналогичное предложение, на которое он, по данным издания. В период между этими двумя приглашениями бизнесмен, по данным BI, стал информатором ФБР под кодовым именем «Философ» и сообщил в бюро о приглашениях в Москву.

В октябре этого года стало известно, что Тиля завербовали летом 2021 года в качестве так называемого конфиденциального человеческого источника. Согласно правилам ФБР, люди с подобной ролью получают кодовое имя и должны регулярно передавать спецслужбам ценную информацию. Куратор Тиля специализируется на расследовании коррупции и иностранных вмешательств в политические кампании.

Питер Тиль — миллиардер с состоянием, оцениваемым в 9,7 миллиарда долларов (930 миллиардов рублей). В конце 1990-х он считался соратником Илона Маска и вместе с ним участвовал в создании платежной системы PayPal. Позднее он стал первым внешним инвестором Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и основал компанию Palantir, которая занимается анализом данных для ФБР, ЦРУ и Пентагона.

Тиль активно финансирует американских консервативных политиков, в том числе Дональда Трампа. В 2016 году после победы Трампа в президентских выборах он входил в команду, обеспечивающую передачу власти. При этом, как утверждает источник Insider, ФБР запретило Тилю передавать своему куратору информацию, связанную с Трампом.

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      Марина Совина
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