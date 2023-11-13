Две россиянки маскировали наркотики под камни и попали под следствие

В Нижнем Тагиле задержали женщин, маскировавших наркотики под камни

В Нижнем Тагиле задержали 36-летнюю и 35-летнюю местных жительниц по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

По данным ведомства, фигурантки сами употребляют наркотики, но решили заработать деньги и занялись криминальным делом. Они оставляли закладки в подъездах жилых домов. Вещества женщины получали от незнакомого гражданина, а затем расфасовывали их по сверткам.

При задержании у россиянок нашли более 30 свертков, перемотанных изолентой. Отмечается, что они маскировали закладки под камни. В доме одной из фигуранток полицейские нашли весы, ложку со следами вещества, пакеты, изоленту и глину для маскировки.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») УК РФ.