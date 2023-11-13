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18:11, 13 ноября 2023Интернет и СМИ

Экс-участник популярного шоу ТНТ назвал главные признаки экстрасенсов-мошенников

Кадр: Ляйсан Утяшева / YouTube

Экс-участник популярного шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ и телеведущий Влад Кадони назвал главные признаки экстрасенсов-мошенников. Детали он раскрыл в шоу «Дерзкая готовка», доступном на YouTube.

По его словам, первый признак шарлатанов — это стремление запугать человека. «Чем сильнее они тебя запугают, тем больше они потом возьмут с тебя денег за то, чтобы исправить, снять [порчу]», — объяснил он.

Кадони добавил, что экстрасенсы-мошенники часто используют психологические уловки. По его словам, они часто сначала демонстративно отказывают клиентам, чтобы их напугать. «И ты начинаешь думать: это что он такое страшное увидел? И дальше ты будешь ломиться в эту дверь, будешь готов заплатить любые бабки, лишь бы только тебя приняли», — добавил он.

Кроме того, шарлатаны нередко пытаются убедить человека в том, что он не несет ответственности за происходящие в его жизни события, отметил Кадони. «Это перекладывание ответственности, когда тебе говорят: "Ой, заинька, ты вообще ни в чем не виновата, ты вообще жертва"», — назвал он еще один признак мошенников.

В декабре 2022 года Влад Кадони покинул реалити-шоу «Дом-2». Он вел шоу с 2015 года. Свой уход из проекта ведущий объяснил тем, что его не устроили условия контракта. В январе Кадони сообщил, что будет работать на канале ТВ-3.

Влад Кадони — участник шоу «Битва экстрасенсов» и «Дом-2», впоследствии ведущий последнего. Мужчина считает себя потомственным магом.

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      Олег Давыдов
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