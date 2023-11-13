Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:03, 13 ноября 2023Силовые структуры

Появилась версия об усыпляющем газе при краже из дома российского бизнесмена

РЕН ТВ: воры распылили усыпляющий газ при краже из дома бизнесмена в Подмосковье

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Воры, которые украли 39 миллионов рублей из подмосковного дома бизнесмена, могли распылить усыпляющий газ. Такую версию озвучил телеканал РЕН ТВ.

По словам пострадавшего от кражи, преступники проникли в коттедж ночью, когда вся семья находилась дома и спала. Воры пронесли через спальню хозяев сейф весом сто килограммов, однако те не проснулись.

Камеры видеонаблюдения сняли воров, однако опознать их не получится, так как они орудовали в масках. Полиция уже установила, что преступники проникли в дом, отжав стеклопакет на окне. Они забрали наличные, ювелирные украшения и коллекцию наручных часов элитных марок. Преступление они совершили за час, отмечает Telegram-канал «112». Погрузив краденое в автомобиль бизнесмена Porsche стоимостью 23 миллиона рублей, воры уехали на нем. Позже сожженную машину нашли силовики.

В настоящее время полиция разыскивает преступников. Общая сумма ущерба оценивается в 39 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Считает Путина националистом и не любит Россию. Что известно о новом главе МИД Великобритании?

      Военный ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел двух мирных жителей Мариуполя

      Оксана Самойлова показала тело в латексном бикини

      Электромобили начали продавать со скидками

      В России назвали регионы-лидеры по ипотечным платежам

      Дачникам описали соблазнительный для кротов участок

      На Украине погиб грузинский наемник

      На Украине понадеялись на создание спецфонда ЕС для страны

      Макгрегор раскритиковал пойманного на допинге брата Нурмагомедова

      Венгрия отказалась одобрить выделение средств ЕС на оружие Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости