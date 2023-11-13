Появилась версия об усыпляющем газе при краже из дома российского бизнесмена

РЕН ТВ: воры распылили усыпляющий газ при краже из дома бизнесмена в Подмосковье

Воры, которые украли 39 миллионов рублей из подмосковного дома бизнесмена, могли распылить усыпляющий газ. Такую версию озвучил телеканал РЕН ТВ.

По словам пострадавшего от кражи, преступники проникли в коттедж ночью, когда вся семья находилась дома и спала. Воры пронесли через спальню хозяев сейф весом сто килограммов, однако те не проснулись.

Камеры видеонаблюдения сняли воров, однако опознать их не получится, так как они орудовали в масках. Полиция уже установила, что преступники проникли в дом, отжав стеклопакет на окне. Они забрали наличные, ювелирные украшения и коллекцию наручных часов элитных марок. Преступление они совершили за час, отмечает Telegram-канал «112». Погрузив краденое в автомобиль бизнесмена Porsche стоимостью 23 миллиона рублей, воры уехали на нем. Позже сожженную машину нашли силовики.

В настоящее время полиция разыскивает преступников. Общая сумма ущерба оценивается в 39 миллионов рублей.