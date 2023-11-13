Появилась версия об усыпляющем газе при краже из дома российского бизнесмена
Воры, которые украли 39 миллионов рублей из подмосковного дома бизнесмена, могли распылить усыпляющий газ. Такую версию озвучил телеканал РЕН ТВ.
По словам пострадавшего от кражи, преступники проникли в коттедж ночью, когда вся семья находилась дома и спала. Воры пронесли через спальню хозяев сейф весом сто килограммов, однако те не проснулись.
Камеры видеонаблюдения сняли воров, однако опознать их не получится, так как они орудовали в масках. Полиция уже установила, что преступники проникли в дом, отжав стеклопакет на окне. Они забрали наличные, ювелирные украшения и коллекцию наручных часов элитных марок. Преступление они совершили за час, отмечает Telegram-канал «112». Погрузив краденое в автомобиль бизнесмена Porsche стоимостью 23 миллиона рублей, воры уехали на нем. Позже сожженную машину нашли силовики.
В настоящее время полиция разыскивает преступников. Общая сумма ущерба оценивается в 39 миллионов рублей.