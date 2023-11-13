Мужчина сбросил 50 килограммов из страха перед инсультом и помолодел на 20 лет

SCMP: в Китае мужчина отказался от сахара и похудел на 50 килограммов

Житель Китая испугался проблем со здоровьем, похудел на 50 килограммов и помолодел на 20 лет. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

36-летний уроженец провинции Гуандун по фамилии Мин в прошлом весил 120 килограммов. Он употреблял большое количество сахара и покупал мороженое или газировку каждый раз, когда испытывал стресс. В результате мужчина начал жаловаться на головокружение, онемение лица и боли в области печени. Он обратился в больницу, где у него диагностировали неалкогольную жировую болезнь печени. У Мина также обнаружили около 20 патологий, однако это его не насторожило.

Все изменилось в 2021 году, когда у соседа его отца, страдающего ожирением, случился инсульт. Из-за чрезмерного употребления алкоголя у мужчины произошло кровоизлияние в мозг, в результате чего он остался парализованным. Узнав об этом, Мин осознал, что ему необходимо изменить свой образ жизни. Он решил отказаться от сахара и избавился от продуктов с его высоким содержанием.

Помимо этого, Мин перестал употреблять продукты с высоким гликемическим индексом и добавил в рацион больше овощей и высокобелковых продуктов. Он также стал заниматься спортом и совершать длительные прогулки. Таким образом за два года ему удалось сбросить 50 килограммов лишнего веса.

Мужчина поделился результатами похудения в сети, и многие пользователи заявили, что он стал выглядеть моложе на 20 лет. Некоторые люди не поверили, что Мин мог так сильно измениться. «Хватит использовать своего сына, чтобы обмануть нас», — прокомментировал один человек фотографию мужчины после похудения.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.