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11:56, 13 ноября 2023Экономика

Миру предрекли дефицит джинсов из-за забастовок рабочих в одной стране

«Синьхуа»: 130 фабрик в Бангладеш прекратили работу из-за протестов рабочих

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Около 130 фабрик готовой одежды, расположенных в двух крупных промышленных центрах Савар и Ашулия на окраине бангладешской столицы Дакки, прекратили работу на неопределенный срок, из-за чего миру грозит дефицит джинсов. Остановка связана с забастовкой рабочих, добивающихся резкого повышения зарплат, сообщает «Синьхуа».

Текстильная отрасль обеспечивает примерно 85 процентов ежегодного экспорта Бангладеш на сумму 55 миллиардов долларов, поставляя продукцию для многих ведущих мировых и российских брендов. При этом занятые в ней работники получают около 75 долларов в месяц и требуют увеличить выплаты до 209 долларов. Информацию об этом подтвердил журналистам начальник управления промышленной полиции Мохаммад Сарвар Алам.

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От прибавки в 56 процентов заработка, предложенной правительством, рабочие на прошлой неделе отказались и продолжают протесты. По данным агентства, они привели к вандализму в отношении автомобилей и фабрик, а также столкновениям с полицией в Дакке и ее окрестностях.

Как ранее отмечал в беседе с BFM председатель всероссийской общественной организации «Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич, на фоне протестов в Бангладеш ожидаются возможные проблемы с поставками джинсовой одежды. В свою очередь, финансовый аналитик Александр Разуваев предположил, что стоимость таких вещей к Новому году может вырасти в диапазоне от 25 до 50 процентов, пишет NEWS.ru.

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      Дмитрий Воронин
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