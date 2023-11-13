Напавшего на пенсионерку россиянина приговорили почти к десяти годам колонии

В Петербурге суд приговорил к колонии мужчину за нападение на пенсионерку

В Санкт-Петербурге суд приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима мужчину, который напал на 96-летнюю пенсионерку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Его признали виновным по статье 162 («Разбой») УК РФ.

30 июля 2019 года мужчина проник на земельный участок, прилегающий к частному дому, а потом постучался в дверь жилища. Ему открыла женщина, которую он сразу же схватил за шею и приставил к ее горлу нож. После этого он прошел с пенсионеркой на кухню и потребовал отдать ему деньги. Потом, удерживая пострадавшую, он прошел с ней по дому в поисках ценного имущества.

Мужчине удалось найти мобильный телефон и две тысячи рублей. Заполучив имущество, подсудимый скрылся с места преступления.

Ранее неизвестный в районе Раменки на западе столицы обокрал квартиру, где проживают два пенсионера 1949 и 1931 года рождения.