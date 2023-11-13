Полиция возбудила дело из-за угроз россиянину от наркокартеля на Урале

Полиция возбудила дело из-за угроз жителю Первоуральска от наркокартеля

Из-за угроз в адрес жителя Первоуральска (Свердловская область), который сдал в полицию найденные им наркотики, возбуждено второе уголовное дело — об угрозе убийством. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель главного управления (ГУ) МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Горелых уточнил, что это второе уголовное дело в связи с угрозами мужчине, которого признали потерпевшим: первое было возбуждено полицией Первоуральска ранее по статье 163 («Вымогательство») УК РФ. К расследованию уже подключились оперативники областного уголовного розыска, проводятся активные мероприятия по розыску лиц, угрожавших жителю Первоуральска.

«Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых. Сотрудникам МВД уже есть с кем работать по данным фактам», — сказал представитель свердловского областного ГУ МВД.

Олег (имя изменено) стал получать угрозы от одного из наркокартелей Урала после истории, произошедшей в октябре. Мужчина сдавал посуточно свою квартиру на улице Вайнера в Первоуральске. Одним из арендаторов был 24-летний житель Нижней Туры, который в какой-то момент перестал выходить на связь.

Тогда Олег решил проверить, в чем дело, и нашел в квартире пакет с 582 граммами метадона. Мужчина сдал запрещенное вещество в полицию, после чего стал получать первые угрозы. В конце октября квартиру Олега закидали дымовыми шашками, после чего он обратился с заявлением в правоохранительные органы.