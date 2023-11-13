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10:53, 13 ноября 2023Силовые структуры

Неизвестный бросил гранату в российскую поликлинику и скрылся

В Петербурге неизвестный бросил гранату на территорию поликлиники и сбежал

Фото: Sven Verweij / Unsplash

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина бросил гранату Ф-1 с запалом на территорию поликлиники на улице Кустодиева и сбежал. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, мужчина с криком «там бомба» перебросил через забор пакет, в котором силовики обнаружили гранату без взрывчатых веществ.

Сейчас российские правоохранители ищут нарушителя. Известно, что ему около 20 лет, он был в коричневой куртке и джинсах. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в Томской области следователи возбудили уголовное дело против жителя поселка Копылово, который бросил гранату в друзей, один из них не выжил.

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      Варвара Митина
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