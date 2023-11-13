Россиянина осудили на семь лет за реабилитацию нацизма и фейки про армию

Красноярец Орловский получил 7,5 года за реабилитацию нацизма и фейки о ВС РФ

Красноярский краевой суд приговорил к 7,5 года лишения свободы местного жителя, 53-летнего Игоря Орловского, за реабилитацию нацизма и фейки о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по статьям 345.1 («Реабилитация нацизма, совершенная публично с использованием интернета») и 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. Наказание назначено с учетом приговора, по которому Орловский был осужден в марте за фейки об армии военным судом.

По данным следствия, весной 2022 года он опубликовал в соцсетях пост о событиях в Мариуполе и сравнивал политические курсы СССР и нацистской Германии в период Второй мировой войны. Информацию подтверждает ТАСС.