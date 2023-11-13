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20:47, 13 ноября 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на семь лет за реабилитацию нацизма и фейки про армию

Красноярец Орловский получил 7,5 года за реабилитацию нацизма и фейки о ВС РФ

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Красноярский краевой суд приговорил к 7,5 года лишения свободы местного жителя, 53-летнего Игоря Орловского, за реабилитацию нацизма и фейки о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по статьям 345.1 («Реабилитация нацизма, совершенная публично с использованием интернета») и 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. Наказание назначено с учетом приговора, по которому Орловский был осужден в марте за фейки об армии военным судом.

По данным следствия, весной 2022 года он опубликовал в соцсетях пост о событиях в Мариуполе и сравнивал политические курсы СССР и нацистской Германии в период Второй мировой войны. Информацию подтверждает ТАСС.

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      Любовь Ширижик
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