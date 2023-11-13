Певица решила спеть для попутчиков в самолете и спровоцировала скандал

Номинированная на музыкальную премию «Грэмми» певица Бобби Сторм решила спеть для попутчиков в самолете и спровоцировала скандал. Соответствующее видео вокалистка опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на что обратил внимание британский таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе американской авиакомпании Delta. На размещенных в сети кадрах Сторм стоит в проходе и пытается устроить шоу для пассажиров, после чего к ней подходит член экипажа, который просит ее занять свое место и помолчать. Певица садится в кресло и начинает громко рассказывать попутчикам историю своего успеха, вызывая их неоднозначную реакцию.

Вскоре сотрудник авиакомпании прерывает речь Сторм и просит ее вести себя тихо под угрозой снятия с рейса. Пассажирка на некоторое время успокаивается, но затем поворачивается к попутчикам и начинает петь им вполголоса.

Многие пользователи сети посчитали такое поведение певицы неуважительным. «Из списка "Грэмми" в бесполетную зону очень быстро», «Это может раздражать: люди устали, путешествуют и не хотят, чтобы их беспокоили», «Относитесь уважительно к другим», — написали они.