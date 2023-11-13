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13:26, 13 ноября 2023Бывший СССР

Полковник объяснил нежелание Запада поставлять Украине Leopard 2

Полковник Литовкин заявил о преимуществах танка Т-72М перед Leopard 2

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Танки Т-72М, которые Запад может поставить Украине вместо Leopard 2 не уступают современным моделям, а во многом даже их превосходят. Тем не менее, обещанных поставок не хватит стране для успехов на поле боя. Об этом в разговоре с Лентой.ру заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Т-72М не уступает Leopard 2, а даже имеет ряд преимуществ. У Т-72М три человека экипажа, а не четыре, есть автоматическое заряжание, к тому же, этот танк может стрелять противотанковыми управляемыми ракетами. Так что западные страны во многом берегут танки Leopard 2 как раз из-за того, что на Украине они горят, а терять авторитет разрекламированного оружия не хочется», — считает Литовкин.

Кроме того, по его словам, в случае поставки Украине собственных Leopard 2, странам придется брать кредиты в американских банках для закупки нового оружия, идти на что никто не хочет.

Литовкин подчеркнул, что Украина ничего не потеряет из-за возможного отказа от поставок Leopard 2.

«Ей и так отправляли минимальное количество оружия, которого не хватит для победы на поле боя. Кроме того, задача ведь не в том, чтобы Украина победила, а в том, чтобы она истощала Россию, ослабляла ее экономически и финансово», — добавил полковник.

Ранее сообщалось, что нет никаких признаков того, что Германия или какая-либо другая страна, имеющая современные танки Leopard 2, готова и дальше поставлять их Украине. Альтернативой может стать поставка более старых танков Т-72М.

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