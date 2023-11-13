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12:50, 13 ноября 2023Среда обитания

Обычным россиянам захотели запретить один способ заработка на квартирах

Депутат Разворотнева: сдавать квартиры посуточно должны только предприниматели

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сдавать квартиры посуточно могут запретить обычным россиянам — этот способ заработка на жилье предлагают сделать доступным только для предпринимателей и самозанятых. Об этом рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Парламентской газетой».

Депутаты хотят доработать законопроект о краткосрочном найме жилья. В нем предлагают разрешить сдавать квартиры посуточно при условии, что это не мешает соседям. Однако парламентарии считают необходимым ограничить круг лиц, которые могут заниматься такой деятельностью.

Разворотнева пояснила, что желающих сдавать квартиры посуточно нужно обязать зарегистрировать ИП или становиться самозанятыми. «Дело в том, что на предпринимателей существует больше методов воздействия, чем на физических лиц. Они должны быть зарегистрированы в реестре, у них можно более пристально проверить финансовую отчетность. И самое главное, за незаконную предпринимательскую деятельность предусмотрена серьезная уголовная ответственность», — уточнила парламентарий.

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Депутат добавила, что еще одной мерой воздействия может стать ограничение на размещение объявлений в популярных сервисах по поиску недвижимости. Так, разрешить делать публикации о краткосрочном найме жилье нужно тоже только зарегистрированным предпринимателям. «Тогда можно будет предусмотреть процедуру удаления объявлений, если на собственников есть жалобы. Сейчас такой возможности у нас нет», — подчеркнула Разворотнева.

Ранее в России предложили следить за людьми, снимающими квартиры посуточно. Регистрация арендаторов позволит контролировать нарушения общественного порядка в квартирах, считают авторы инициативы.

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      Нина Ташевская
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