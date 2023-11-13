Продавец из магазина дверей украла более миллиона рублей ради погашения долга

В Дагестане женщина украла деньги из магазина дверей ради погашения долга

В Дагестане женщина украла деньги из магазина дверей ради погашения долга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным ведомства, женщина из Избербаша недавно развелась с мужем. У нее остались двое детей и долги. Тогда фигурантка устроилась продавцом-консультантом. За это она получала 16 тысяч рублей. Вскоре россиянка стала воровать деньги из сейфа. Сначала она забрала 30 тысяч рублей, но впоследствии выяснилось, что суммарно пропало 1,3 миллиона рублей.

Часть денег женщина потратила на погашение долга, а часть оставила себе. Однажды покупатель захотел вернуть купленную дверь, но в сейфе не оказалось денег. Тогда схема раскрылась. Когда детям фигурантки исполнится 14 лет, она отправится в колонию. Пока она вернула только часть денег, но должна еще полмиллиона рублей.