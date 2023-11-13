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16:40, 13 ноября 2023Забота о себе

Психолог раскрыла способ правильно пережить расставание

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Через год после расставания с партнером может наступить депрессивный период, предупредила психолог Анастасия Наталевич. Способ правильно пережить расставание в этом состоянии она раскрыла в беседе с изданием «Доктор Питер».

Депрессия, объяснила Наталевич, связана с тем, что человек принимает факт разрыва, но грустит об утраченном. По словам Наталевич, этот период часто попадает на тот момент, когда у человека начинает налаживаться новая жизнь. «Например, представим ситуацию с тяжелым расставанием, разводом, судами. Пока человек занят бракоразводным процессом и отстаивает свои права, он мобилизован, все его силы направлены на одну цель», — пояснила эксперт.

Депрессивный период, связанный со столкновением с реальностью и принятием утраты, продолжила Наталевич, может наступить из-за посещения места, связанного с экс-партнером, или из-за незавершенных вопросов. Психолог призвала не бояться своих чувств и дать себе отгоревать утрату. «Например, можно вести дневник чувств, написать для себя письмо, адресованное бывшему партнеру, поговорить с близким человеком, которому можно довериться. Все это поможет прожить эмоции», — отметила она.

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Чем дольше вы избегаете своих переживаний, тем больше риск, что вас снова «накроет». Поэтому не торопите себя, дайте психике время смириться с потерей, только после этого получится начать ту самую новую жизнь.

Анастасия Наталевичпсихолог

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      Александра Лисица
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