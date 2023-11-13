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05:30, 13 ноября 2023Путешествия

Россиянин побывал в Северной Корее и рассказал о жизни местных миллиардеров

Фото: Caminhos me Levem / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в Северной Корее и рассказал, как живут местные миллиардеры. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, вопреки социалистической идеологии КНДР, в стране есть олигархи, которых называют тончжу («властелины денег»). «Это не подпольные дельцы, как было в СССР, они не скрываются, и их никто не трогает», — написал он.

Тревел-блогер пояснил, что богатые бизнесмены появились в Северной Корее на фоне тяжелейшего голода 1995-1999-х годов. «Властям ничего не оставалось, как сильно отпустить вожжи запретов и дать людям возможность самим находить способы зарабатывать деньги и прокормить свои семьи», — уточнил автор.

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В итоге наиболее предприимчивые дельцы (часто они были простыми выходцами из народа) запустили предприятия, создали рабочие места и начали возить продовольствие из Китая. «Спустя два десятка лет на сотнях северокорейских тончжу держится добрая часть экономики страны», — отметил блогер. Он добавил, что партийное руководство КНДР закрывает глаза на существование богачей, чтобы в стране не повторилась история 1990-х.

При этом в 2023 году сообщалось, что Северная Корея оказалась на пороге страшнейшего за 33 года голода. Как писали СМИ, причиной стала неумелая экономическая политика государства. Кроме того, часть населения столкнулась с проблемами последствий COVID-19.

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      Мария Борисова
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