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14:32, 13 ноября 2023Среда обитания

Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась миллиона рублей

Жительница Кургана отдала мошенникам 1,15 миллиона рублей

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Жительница Кургана поговорила с мошенниками по телефону и лишилась более чем миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Курганской области.

Злоумышленники связались с 77-летней россиянкой по телефону. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что на имя женщины был оформлен кредит под залог ее квартиры. По его словам, для решения проблемы пенсионерке необходимо перевести некоторую сумму на счет банка.

Женщина перевела на счет мошенников все свои сбережения в размере 500 тысяч рублей, однако мошенник заявил, что этих средств недостаточно. Он убедил россиянку взять кредит и направил к ней домой финансового агента. С помощью программы удаленного доступа она отправила правоустанавливающие документы на квартиру злоумышленникам, а затем подтвердила оформление электронной подписи прибывшему курьеру. Затем она получила в банке займ в 650 тысяч рублей и также направила на чужой счет.

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Полиции удалось выяснить, что теперь на квартиру пострадавшей наложено обременение, основанием для которого стал договор целевого займа в пользу жителя Оренбургской области, оказывающего инвесторские услуги. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина, который помог женщине оформить электронную подпись. Также было возбуждено уголовное дело.

Ранее москвичка поговорила с неизвестными и лишилась квартиры. Мошенник позвонил жительнице столицы и представился сотрудником правоохранительных органов.

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      Александра Качан
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