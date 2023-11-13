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13:13, 13 ноября 2023Силовые структуры

Российского полковника в отставке заподозрили в крышевании банды «Саранские»

В Брянске задержали полковника в отставке за крышевание банды «Саранские»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Брянске задержали 51-летнего полковника полиции в отставке: его заподозрили в крышевании банды «Саранские». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фигурант и еще несколько полицейских из Брянска разваливали уголовные дела против членов российской банды. Кроме того, они привлекали к ответственности по ряду дел невиновных граждан.

Организованная преступная группировка (ОПГ) «Саранские» существовала с 1993 года, в ней было 19 участников. Они совершали расправы, вымогательства, похищали людей и угоняли машины в Московском регионе. В 2000 году банда перебралась в Брянск, чтобы совершать расправы по найму.

Отмечается, что задержанный полковник работает правоохранителем с 1993 года. В 2012 году он стал начальником отделения отдела по раскрытию преступлений против личности брянского уголовного розыска, а в 2014 году ушел в отставку, но продолжил оказывать покровительство ОПГ еще четыре года. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.

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      Екатерина Кашурникова
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