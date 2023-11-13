Сотрудник магазина одежды снял на видео покупательницу в примерочной и попался

В Пенсильвании сотрудник магазина Gap снял женщину в примерочной и попался

Мужчина, работающий в магазине одежды, снял на видео женщину в раздевалке и попался. Об этом сообщает CBS News.

24-летний Джимми Альмарез устроился в магазин Gap в городе Питтсбург, Пенсильвания, в сентябре. Через три дня одна из покупательниц обратилась в полицию. Она заявила, что кто-то неоднократно засовывал под дверь кабинки телефон и снимал ее, когда она была в примерочной с вещами.

Камеры видеонаблюдения показали, что Альмарез был единственным сотрудником, который в это время перемещался между торговым залом и примерочными. Одна из камер зафиксировала, как каждый раз на пути к кабинкам он доставал из кармана смартфон.

На допросае Альмарез категорически отрицал, что снимал покупательницу. Полиция получила судебное разрешение на осмотр его смартфона, однако мужчина сумел дистанционно удалить все фотографии.

После получения ордера на обыск в доме подозреваемого полицейские нашли на другом телефоне Альмареза историю поисковых запросов, говорящую в пользу версии о его виновности. В день инцидента мужчина пытался узнать, «какое наказание грозит за видеосъемку клиента в раздевалке без его согласия в Пенсильвании» и «законно ли записывать кого-либо на видео без его разрешения».

Альмареза арестовали, ему предъявлены обвинения в нарушении неприкосновенности частной жизни, незаконной съемке, сокрытии улик и хранении орудия преступления.

Ранее сообщалось, что в Китае арестовали мужчину, который переоделся школьницей и пробрался в туалет учебного заведения, чтобы подглядывать за девочками. При обыске в доме преступника обнаружили школьную форму и косметику.