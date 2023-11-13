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07:00, 13 ноября 2023Из жизни

Сотрудник магазина одежды снял на видео покупательницу в примерочной и попался

В Пенсильвании сотрудник магазина Gap снял женщину в примерочной и попался

Фото: bbernard / Shutterstock / Fotodom

Мужчина, работающий в магазине одежды, снял на видео женщину в раздевалке и попался. Об этом сообщает CBS News.

24-летний Джимми Альмарез устроился в магазин Gap в городе Питтсбург, Пенсильвания, в сентябре. Через три дня одна из покупательниц обратилась в полицию. Она заявила, что кто-то неоднократно засовывал под дверь кабинки телефон и снимал ее, когда она была в примерочной с вещами.

Камеры видеонаблюдения показали, что Альмарез был единственным сотрудником, который в это время перемещался между торговым залом и примерочными. Одна из камер зафиксировала, как каждый раз на пути к кабинкам он доставал из кармана смартфон.

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На допросае Альмарез категорически отрицал, что снимал покупательницу. Полиция получила судебное разрешение на осмотр его смартфона, однако мужчина сумел дистанционно удалить все фотографии.

После получения ордера на обыск в доме подозреваемого полицейские нашли на другом телефоне Альмареза историю поисковых запросов, говорящую в пользу версии о его виновности. В день инцидента мужчина пытался узнать, «какое наказание грозит за видеосъемку клиента в раздевалке без его согласия в Пенсильвании» и «законно ли записывать кого-либо на видео без его разрешения».

Альмареза арестовали, ему предъявлены обвинения в нарушении неприкосновенности частной жизни, незаконной съемке, сокрытии улик и хранении орудия преступления.

Ранее сообщалось, что в Китае арестовали мужчину, который переоделся школьницей и пробрался в туалет учебного заведения, чтобы подглядывать за девочками. При обыске в доме преступника обнаружили школьную форму и косметику.

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      Антонина Черташ
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