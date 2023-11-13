У москвича похитили отложенный на погашение ипотеки миллион рублей

В Москве мужчина лишился миллиона рублей, оставив их в банкомате

В Москве 35-летний мужчина оставил в банкомате миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, житель столицы решил внести платеж за ипотеку и пришел в торговый центр в районе Говорово. Он взял два миллиона рублей и положил сумму в банкомат. Система приняла половину, а оставшиеся купюры вернула. Тогда мужчина повторил операцию и ушел. Однако спустя какое-то время заметил, что миллион так и не поступил на счет. Вернувшись к банкомату, он понял, что деньги пропали. Неизвестный забрал купюры и скрылся.

Теперь похитителя ищут полицейские.

Ранее стало известно, что в Уфе семиклассник украл у бабушки четыре миллиона рублей и потратил их на друзей.