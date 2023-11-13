Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:11, 13 ноября 2023Силовые структуры

У москвича похитили отложенный на погашение ипотеки миллион рублей

В Москве мужчина лишился миллиона рублей, оставив их в банкомате

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве 35-летний мужчина оставил в банкомате миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, житель столицы решил внести платеж за ипотеку и пришел в торговый центр в районе Говорово. Он взял два миллиона рублей и положил сумму в банкомат. Система приняла половину, а оставшиеся купюры вернула. Тогда мужчина повторил операцию и ушел. Однако спустя какое-то время заметил, что миллион так и не поступил на счет. Вернувшись к банкомату, он понял, что деньги пропали. Неизвестный забрал купюры и скрылся.

Теперь похитителя ищут полицейские.

Ранее стало известно, что в Уфе семиклассник украл у бабушки четыре миллиона рублей и потратил их на друзей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Литва может лишить гражданства знаменитую балерину. Что она сказала о Путине и боевых действиях на Украине?

      Премьер-министр Польши подал в отставку после парламентских выборов

      Италия, Франция и Германия представили план изоляции ХАМАС

      Премьер Грузии выразил сожаление из-за высказывания президента о Си Цзиньпине

      Цены на российскую нефть резко упали

      Курс доллара упал ниже 92 рублей

      Названа неожиданная опасность отопления в квартире

      Малышева высмеяла жалующихся на последствия коронавируса людей

      58-летняя Ирина Безрукова снялась без макияжа

      Французы пустили деньги для защиты от мигрантов на пылесосы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости