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19:05, 13 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ пресекла семь терактов на Урале по заданию с Украины

ФСБ России предотвратила 7 попыток диверсий в Свердловской области с начала СВО

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Сотрудники ФСБ пресекли семь терактов на объектах транспортной инфраструктуры Свердловской области с начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила официальный представитель регионального управления ведомства Алина Казанцева «Вести-Урал».

По ее словам, задержаны 12 человек: им вменяются статьи 205 («Теракт») и 205.1 («Содействие в осуществлении террористической деятельности»). Среди них — приверженцы радикальных групп, судимые, безработные.

ФСБ установила, что фигурантов дела склоняли к совершению терактов кураторы из украинских спецслужб и вооруженных формирований через соцсети и мессенджеры. Посягательства на объекты инфраструктуры планировались с целью нарушить перевозку российской военной техники и против властей.

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      Любовь Ширижик
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