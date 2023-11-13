Россияне попросили Путина не делать иномарки дороже

Россияне попросили президента отменить повышение утильсбора для иномарок

Граждане России начали записывать видеообращения к правительству и президенту Владимиру Путину с просьбой отсрочить или отменить повышение утилизационного сбора для ввозимых из-за рубежа автомобилей, передает Telegram-канал Baza. Для ряда категорий авто тариф вырос почти в 250 раз, и людям приходится доплачивать за ввоз машины около миллиона рублей вместо нескольких тысяч рублей ранее.

К властям, в частности, обратились жители Санкт-Петербурга и Башкирии. Вторые попросили главу государства обратить внимание на ситуацию, отметив, что от подъема утильсбора пострадало большое количество людей. Некоторые граждане покупали автомобили в кредит, а возможности доплатить еще несколько сотен тысяч рублей у них нет. «Детей в школу возить нужно, на работу ездить нужно, а мы узаконить эти автомобили не можем», — пожаловались жители Башкирии, подчеркнув, что повышение тарифов ударило по простым людям.

Петербуржцы же в коллективном иске отметили, что принятые меры должны направляться на «предотвращение злоупотреблений и неправомерных действий в автомобильной сфере, а не создавать неожиданные финансовые обременения для обычных граждан». Минимальная сумма, которую должны доплатить граждане, чтобы ввоз автомобиля в страну был законным, составляет 300 тысяч рублей, отметили выступающие.

Ставка утильсбора для импортных машин существенно выросла с августа 2023 года. За каждый автомобиль с объемом двигателя от 2 до 3 литров придется заплатить 844 тысячи рублей, за транспортное средство с двигателем объемом от 3 до 3,5 литра — 970 тысяч рублей, более 3,5 литра — 1,25 миллиона рублей.

В конце октября в постановление были внесены изменения, согласно которым, если автомобиль, купленный частным лицом за границей и оформленный им на себя в России, был им перепродан в течение 12 месяцев со дня первоначальной регистрации, это будет считаться коммерческой деятельностью. В таком случае собственнику придется доплатить разницу в ставке утильсбора для физических или юридических лиц. За машину с объемом двигателя до 1 литра разница составит 77,8 тысячи рублей, до двух литров — 302,6 тысячи рублей, а за автомобиль с еще более мощным двигателем придется платить уже 841,4 тысячи рублей.