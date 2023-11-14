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07:30, 14 ноября 2023Ценности

Блогерша снялась в нижнем белье и показала растяжки на теле

Фото: @briannas_day

Блогерша и приверженка идей бодипозитива Брианна (фамилия не известна) с никнеймом @briannas_day показала естественный внешний вид на фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка предстала перед камерой, позируя на фоне украшенной гирляндой ели в красном нижнем белье. Комплект состоял из бюстгальтера на косточках и V-образных трусов с заниженной талией. Юзерша уперла согнутые в локтях руки в бока, демонстрируя растяжки на животе.

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В подписи автор публикации призвала читательниц приобрести подходящее нижнее белье и не стесняться собственных тел. «Носите свои растяжки как аксессуар. Обещаю, вы не пожалеете об этом», — заявила она.

В октябре блогерша Иззи Роджерс из Великобритании снялась обнаженной и продемонстрировала особенности своей фигуры подписчикам. Девушка позировала таким образом, что были видны складки на животе и в области между грудью и подмышечной впадиной. Она не стала наносить тональный крем на лицо, покрытое шрамами от акне и воспалениями.

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      Алина Гостева
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